Умные часы Boat Watch Mystiq

Компания BoAt представила умные часы Boat Watch Mystiq. Watch Mystiq - это умные часы, ориентированные на фитнес, и поэтому они содержат множество функций, связанных со здоровьем и фитнесом, таких как монитор сердечного ритма в реальном времени, датчик SpO2, мониторинг сна и монитор стресса. Кроме того, часы поддерживают 17 спортивных режимов, включая футбол, быструю ходьбу, аэробику, скалолазание, теннис, баскетбол, велоспорт, танцы, плавание, йогу, бадминтон и приседания.

Часы Boat Watch Mystiq оснащены 1,57-дюймовым HD-дисплеем с емкостным сенсорным экраном. В дополнение к этому, умными часами также можно управлять с помощью физической кнопки сбоку, чтобы облегчить навигацию по пользовательскому интерфейсу. Часы поддерживают несколько скинов и тем, к которым можно получить доступ через сопутствующее приложение.

Одной из самых крутых функций, представленных в этих умных часах, является режим высокоинтенсивной интервальной тренировки или режим HIIT, который действует как анимированный персональный тренер, который шаг за шагом направляет пользователей через упражнения. Еще одним дополнением к списку функций является режим дыхания, который по существу позволяет пользователю узнать, когда делать вдох и выдох во время дыхательных упражнений или занятий спортом с помощью таймера.
Комментарии и отзывы Boat Watch Mystiq
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