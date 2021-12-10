Умные часы Boat Watch Mystiq

Часы Boat Watch Mystiq оснащены 1,57-дюймовым HD-дисплеем с емкостным сенсорным экраном. В дополнение к этому, умными часами также можно управлять с помощью физической кнопки сбоку, чтобы облегчить навигацию по пользовательскому интерфейсу. Часы поддерживают несколько скинов и тем, к которым можно получить доступ через сопутствующее приложение.
Одной из самых крутых функций, представленных в этих умных часах, является режим высокоинтенсивной интервальной тренировки или режим HIIT, который действует как анимированный персональный тренер, который шаг за шагом направляет пользователей через упражнения. Еще одним дополнением к списку функций является режим дыхания, который по существу позволяет пользователю узнать, когда делать вдох и выдох во время дыхательных упражнений или занятий спортом с помощью таймера.