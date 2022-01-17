Умные часы Facebook Meta могут иметь съемный вращающийся дисплей с тремя камерами

В отчете сообщается, что умные часы Facebook, также известные как часы Meta, будут доступны в двух моделях — круглой и квадратной. Дисплей на обоих часах будет съемным. Круглые часы будут иметь две или максимум три камеры. Эти датчики рекламируются как телеобъектив, оптический зум или сверхширокий датчик, а также макрообъектив. У часов будет поворотный дисплей. Поворот экрана позволит пользователям выбрать любую камеру из трех/двух.
Это позволит пользователям делать снимки и публиковать их непосредственно в собственных социальных приложениях Meta, таких как Instagram и Facebook. Камеру также можно использовать для видеозвонков. Кроме того, выяснилось, что Meta может использовать эти датчики камеры для реализации AR / VR и смешанной реальности.