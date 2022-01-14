Умные часы Facebook попали на рендеры

Также было указано, что умные часы Meta могут поставляться со вторым дисплеем, который будет иметь ту же форму, что и основной. Второй дисплей также будет включать в себя несколько камер с разными объективами и будет взаимозаменяемым с основным. Магниты будут удерживать дисплеи обеих моделей умных часов Meta на корпусе, прикрепленном к запястью пользователя. Дисплей круглой модели также можно было бы вращать, но он не работал бы так, как рамка Samsung Galaxy Watch, где вы можете перемещаться по меню, вращая его. Поворачивая дисплей, пользователь сможет выбрать, какую камеру использовать. Существует высокая вероятность того, что грядущие умные часы Meta также смогут работать с системами VR и AR. Как намекнула Мета, умные часы можно будет использовать в качестве устройства ввода для предстоящей гарнитуры дополненной реальности.