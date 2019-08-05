Умные часы Fossil Gen 5 готовятся выйти в свет

Компания Fossil готовится представить свое 5 поколение smartwatches, которые будут доступны для покупки в конце месяца. Будут представлены две модели - для мужчин и для женщин. Обе версии будут иметь Qualcomm Snapdragon 3100 в сочетании с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Список характеристик содержит упоминания о датчике сердечного ритма и комбинированном микрофоне/динамике.

По словам Fossil, модели совместимы с Android или iOS, с точки зрения времени автономной работы называется 36 часов или 1 неделя в режимеожидания. Они поддерживают Bluetooth Smart, а также Bluetooth LE и поставляются с Wi-Fi 802.11 b / g / n. При запуске часы будут стоить около $ 250-300.