Умные часы Fossil Gen 5 теперь могут принимать звонки пользователей iPhone

Умные часы Fossil Gen 5 становятся первыми носимыми устройствами на платформе Wear OS, которые могут принимать звонки с iPhone посредством сопряжения через Bluetooth. Ранее эта функция была доступна только на Android из-за ограничений, наложенных Apple iOS. Эта функция останется эксклюзивной для умных часов Fossil.

Если у вас есть одно из носимых устройств Fossil Gen 5, ожидайте, что обновление также принесет улучшенные звонки при подключении к телефону Android и исправление текущих системных проблемы.

Поскольку это поэтапное развертывание может потребоваться неделя для получения обновления, поэтому будьте терпеливы, если вы его еще не получили.