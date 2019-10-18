Умные часы Garmin разработаны специально для защиты женщин

Garmin запустила инициативу по созданию «умных часов», чтобы обеспечить безопасный бег для женщин, которые любят спорт. Согласно исследованию, проведенному организацией « Бегуны мира» и «Здоровье женщин», 84 % опрошенных женщин сообщили, что подвергались преследованиям во время занятий спортом.

Функция LiveTrack, которая будет добавлена ​​к дизайну умных часов для этих женщин, позволяет любому члену семьи или друзьям следить за пользователем в живую. Таким образом, функции определения местоположения, используемые в устройствах Garmin, также позволят компании одновременно отслеживать опыт клиентов. В дополнение к этой кампании под названием « Бегун», проект, направленный на повышение осведомленности, включает в себя множество мероприятий, таких как семинары для жертв преследования и просмотр информационных документальных фильмов.