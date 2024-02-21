Умные часы Haylou RS5 оценили в 40 долларов

Китайский бренд Haylou (из экосистемы Xiaomi) пополнил ассортимент смарт-часов моделью Haylou RS5, которая оценена на местном рынке всего в 40 долларов. Новинка характеризуется крупным 2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 502:410 пикселей, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, функциями отслеживания менструального цикла, уровня стресса и качества сна, 150 режимами тренировок, 100 темами оформления, поддержкой режима Always-On Display, батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 8 дней при активном использовании и до 20 дней в режиме ожидания, а также возможностью отвечать на звонки после сопряжения со смартфоном.

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