Умные часы Haylou RT LS05S запущены во всем мире

Бренд Haylou выпустил еще одну модель умных часов с названием Haylou LS05S.

Haylou RT имеет 1,28-дюймовый круглый TFT-экран с разрешением 240 x 240. Также новинка получила слегка грубоватую отделку, особенно с двумя массивными кнопками на правой стороне. У более старого Haylou Solar была одна простая ненавязчивая кнопка.

Часы Haylou RT имеет сертификат IP68, что делает его пыленепроницаемым и водонепроницаемым. Haylou RT поставляется с поддержкой 12 различных профессиональных спортивных режимах. С помощью высокоточных датчиков движения и анализа алгоритма искусственного интеллекта часы могут отслеживать ваше здоровье и режим упражнений.

Часы также оснащены датчиком сердечного ритма нового поколения, который, по утверждению бренда, обеспечивает более точное отслеживание сердечного ритма и состояния здоровья.

За автономность часов отвечает аккумулятор ёмкостью 300 мАч. Компания заявила, что этого хватит до 15 дней автономной работы (с непрерывным отслеживанием сердечного ритма) без подзарядки и до 20 дней в режиме длительного времени автономной работы.

Haylou RT поступит в продажу во всем мире через Aliexpress по цене 39,99 долларов США.