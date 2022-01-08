Умные часы Honor Watch GS 3 появились в продаже в Китае

Honor Watch GS 3 оснащены 8-канальным движком для измерения частоты сердечных сокращений с помощью системы ИИ, что позволяет быстрее и точнее отслеживать изменения частоты сердечных сокращений. Ремешок часов выполнен из силикона, а корпус изготовлен из металла. Часы имеют две физические кнопки и быстросъемные ремешки. Они будут доступны в трех цветах и дизайнах: Voyager с серебряным корпусом и синим кожаным ремешком, Streamer Classic с золотым корпусом и коричневым кожаным ремешком и Racing Edition с черным корпусом и черным силиконовым ремешком.