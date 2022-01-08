Умные часы Honor Watch GS 3 появились в продаже в Китае

Компания Honor представила смарт-часы Honor Watch GS 3 еще в августе 2021 года, однако реальные фотографии устройства были опубликованы только сейчас. Умные часы поступили в продажу в Китае. Ориентировочная стоимость гаджета составляет около 185 долларов.

Honor Watch GS 3 оснащены 8-канальным движком для измерения частоты сердечных сокращений с помощью системы ИИ, что позволяет быстрее и точнее отслеживать изменения частоты сердечных сокращений. Ремешок часов выполнен из силикона, а корпус изготовлен из металла. Часы имеют две физические кнопки и быстросъемные ремешки. Они будут доступны в трех цветах и ​​дизайнах: Voyager с серебряным корпусом и синим кожаным ремешком, Streamer Classic с золотым корпусом и коричневым кожаным ремешком и Racing Edition с черным корпусом и черным силиконовым ремешком.
Комментарии и отзывы Honor Watch GS 3
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple W…
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WЧасы Apple Watch позволяют владельцу не ограничиваться комплектными ремешками, позволяя выбирать между ра…
Цена Redmi Watch 2 просочилась перед запуском…
Цена Redmi Watch 2 просочилась перед запуском28 октября, Redmi проведет мероприятие по запуску, на котором мы увидим дебют серии Redmi Note 11, а такж…
Умные часы Samsung с выдвижным дисплеем в разработке…
Умные часы Samsung с выдвижным дисплеем в разработке96-страничный патентный документ был подан во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (ВОИС) 2…
WearOS показала лучший результат благодаря Samsung…
WearOS показала лучший результат благодаря SamsungБлагодаря переходу от Tizen к WearOS, Samsung опубликовал квартал лучших умных носимых устройств за всю и…
Дизайнерские часы Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edit…
Дизайнерские часы Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné EditКомпания Samsung анонсировала новые дизайнерские версии часов Galaxy Watch 4 и наушников Galaxy Buds 2, с…
Часы Xiaomi Watch S1 появились в продаже…
Часы Xiaomi Watch S1 появились в продажеКомпания Xiaomi выпустила в продажу смарт-часы Xiaomi Watch S1, которые были представлены несколько дней …
Представлены смарт часы Mobovi TicWatch Pro 3 Ultra GPS…
Представлены смарт часы Mobovi TicWatch Pro 3 Ultra GPSMobovi выпустила свои новейшие умные часы TicWatch Pro 3 Ultra GPS, устройство работает на базе Qualcomm …
Google Pixel Watch будет иметь помощника нового поколения…
Google Pixel Watch будет иметь помощника нового поколенияGoogle разрабатывает собственную программную платформу Wear OS с 2014 года, но за все это время компания …
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor