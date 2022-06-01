Умные часы Honor Watch GS 3 получили новый вариант цвета Summer Orange

Компания Honor анонсировала новый цветовой вариант Watch GS 3. Впервые Honor Watch GS 3 был анонсирован в январе вместе со смартфоном Magic V. Первоначально часы предлагались в серебряном, золотом и черном вариантах, причем в золотом и серебряном вариантах использовались ремешки из кожи наппа, а в черном варианте - каучуковые ремешки.

Новый вариант Watch GS 3 в цвете Summer Orange поставляется с каучуковым ремешком ярко-оранжевого оттенка. Часы также получили циферблат с оранжевыми вставками. Помимо варианта цвета, часы имеют те же функции, что и другие варианты. Часы изготовлены из низкоуглеродистой нержавеющей стали 316L с трехмерным изогнутым стеклом и градуированным безелем. Часы весят 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Watch GS оснащен 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм. Внутри часы оснащены аккумулятором емкостью 451 мАч, который, как говорят, обеспечивает до 14 дней автономной работы при обычном использовании, но при включенном GPS он может работать до 30 часов. Часы поставляются с быстрой зарядкой, так как 5-минутной зарядки хватает на день использования.

Вариант цвета Honor Watch GS 3 Summer Orange будет стоить 195 долларов.
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