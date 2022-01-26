Умные часы Huawei Watch D Blood Pressure получили первое системное обновление

Huawei выпустила умные часы Watch D в декабре прошлого года и одним из основных моментов умных часов является наличие датчика артериального давления, который ставит умные часы в уникальный класс, поскольку в настоящее время существует всего несколько устройств с такой функцией. Компания Huawei выпустила свое первое системное обновление для Watch D. Обновление системы улучшит общую производительность Watch D, а также его программную систему.

Новое системное обновление для Huawei Watch D обеспечивает стабильность и оптимизацию системы. Первые клиенты, которые получат обновление — это пользователи Китая, в то время как пользователи других регионов получат обновление позже. Обновление будет выпускаться партиями, но будет охватывать все уже произведенные устройства Watch D, независимо от их текущего местоположения.