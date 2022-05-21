Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro представлены в Европе

Huawei представила свои новые смарт-часы для международного рынка — Huawei Watch GT 3 Pro. Напомним, модель дебютировала в Китае в конце апреля.

Часы в версии Titanium Edition оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей, заключены в титановый корпус с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, время автономной работы составляет до 14 дней. Версия Ceramic Edition получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран, керамический корпус и сапфировое стекло, а также время автономной работы до 7 дней.

Умные часы поддерживают пять навигационных систем — GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Возможна беспроводная зарядка, производитель обещает зарядку на 25% всего за 10 минут. Работает устройство на операционной системе HarmonyOS. Он поддерживает управление воспроизведением музыки на смартфоне, камеру, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Имеется защита от воды (IP68, 5 АТМ).

Часы способны отслеживать различные параметры, связанные со здоровьем, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), дыхание, уровень стресса и менструальный цикл. Снятие электрокардиограммы возможно нажатием специальной кнопки на корпусе. Всего поддерживается более сотни спортивных режимов.
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