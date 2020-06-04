Умные часы Hublot Big Bang e за $5800

Компания Hublot анонсировала новые умные часы, которые называются Big Bang e.

Они получили корпус из титана и черной керамики диаметром 42 мм и толщину 12,8 мм. Дизайн винтов и кнопок, устойчивое к царапинам сапфировое стекло, каучуковый ремешок с раскладывающей застежкой и запатентованная система легкой смены ремешков One Click — всё это не оставляет сомнений, что перед вами истинные часы Big Bang.

Big Bang e оснастили 1,21-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением 390 х 390 пикселей. Естественно, владельцам будет предложено множество циферблатов. Каждые три часа циферблат будет менять цвет, то есть восемь различных произведений будут последовательно отображаться в течение 24 часов.

Под капотом новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, ОС Wear Google, поэтому они будут поддерживать Google Pay, Google Assistant и совместимые приложения в магазине Google Play. К сожалению, в часах отсутствуют многие функции современных умных часов, включая датчик частоты сердечных сокращений, встроенный GPS и поддержка различных режимов тренировки. Hublot Big Bang e оценены в $5800.
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