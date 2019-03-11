Умные часы LG получат звуковые дисплеи

2019-03-11, Автор - Anna; Продукт - Умные часы LG ; [93]
Одной из самых интересных особенностей LG G8 ThinQ является его способность воспроизводить звук используя вибрации для воспроизведения звука через дисплей. И похоже, что эта технология может использоваться не только на телефонах, но и на умных часах LG. На часах гораздо меньше места, чем на смартфоне, поэтому устранение решеток динамиков может быть полезным.

Предполагается, что на выпуск смарт-часов с дисплеями-динамиками компании может понадобиться еще некоторое время. Стоит отметить, что другая недавняя патентная заявка предполагает, что компания также работает над усовершенствованием смарт-часов камерой, встроенной в ремешок устройства.

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