Умные часы LG получат звуковые дисплеи

Одной из самых интересных особенностей LG G8 ThinQ является его способность воспроизводить звук используя вибрации для воспроизведения звука через дисплей. И похоже, что эта технология может использоваться не только на телефонах, но и на умных часах LG. На часах гораздо меньше места, чем на смартфоне, поэтому устранение решеток динамиков может быть полезным.

Предполагается, что на выпуск смарт-часов с дисплеями-динамиками компании может понадобиться еще некоторое время. Стоит отметить, что другая недавняя патентная заявка предполагает, что компания также работает над усовершенствованием смарт-часов камерой, встроенной в ремешок устройства.