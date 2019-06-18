Умные часы Lemfo LEM X

Гаджет оснащён встроенной камерой с разрешением сенсора 8 Мп — сохранённые фотографии и видеоролики можно опубликовать в социальных сетях прямо из памяти часов, не прибегая к помощи смартфона или ПК. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч обеспечивает до 280 часов автономности часов в режиме ожидания или 4 часа воспроизведения музыки.Lemfo LEM Х работают под управлением Android 7.1 со встроенным магазином приложений и штатным предустановленным софтом. Подключение к интернету производится по Wi-Fi или 4G. При установке SIM-карты владелец может использовать стандартную функцию звонков. Присутствуют и опции фитнес-браслета: датчик пульса, шагомер, мониторинг сна и физической активности.Смарт-часы оснащены 2,03-дюймовым дисплеем с разрешением 640x590 пикселей. Дизайн виртуального циферблата можно изменить в настройках гаджета. За производительность отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц, объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 16 ГБ. Корпус со съемным ремешком защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67.Стоимость новинки составит 145 долларов.