Умные часы Moto 360 (2025) показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines сообщает, что компания Motorola в скором времени выпустит новые умные часы Moto 360. Источник даже предоставил несколько изображений грядущей новинки. Итак, устройство оснастят круглым металлическим корпусом, металлическим браслетом, заводной головкой, в позиции «2 часа», дополнительной кнопкой, расположенной в позиции «4 часа», как в OnePlus Watch 3, пятью расцветками, предустановленной операционной системой Google Wear OS и поддержкой RTOS. Напомним, что оригинальная модель была выпущена летом 2014 года, а через год было представлено второе поколение. Часы работали под управлением Android Wear и могли похвастаться самыми современными на тот момент технологиями.