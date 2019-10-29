Умные часы Moto 360 третьего поколения сделаны относительно неизвестной компанией eBuyNow eCommerce Ltd. Хотя они в основном придерживались одного и того же дизайна, также произошли некоторые ключевые изменения.

Moto 360 имеет 1,2-дюймовый постоянно работающий «полностью круглый» AMOLED-дисплей с разрешением 390 x 390 и 327 ppi. Он покрыт Corning Gorilla Glass 3 и заключен в матовую нержавеющую сталь SUS316 с PVD / DLC покрытием. В режиме окружающей среды вам не нужно наклонять или нажимать кнопку, чтобы проверить время.

Под капотом Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти. Часы работают под управлением WearOS и подключаются через Bluetooth 4.2. Он также имеют WiFi, NFC, GPS, акселерометр, гироскоп барометр и аккумулятор емкостью 335 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Часы доступны для предзаказа в трех цветах - стальной серый, розовое золото и черный фантом за $ 350. Продажи стартуют в декабре этого года.