Умные часы Nubia Red Magic Watch презентуют 4 марта

Умные часы Nubia Red Magic Watch представят уже завтра. Новейшие часы оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, корпусом из прочного сплава и автономной работой до 15 дней. Водонепроницаемый корпус обеспечивает погружение в воду на глубину до 50 метров. Часы Red Magic Watch, как и другие умные часы предлагает функции по отслеживанию состояния здоровья пользователя, такие как мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, а также обнаружение кислорода в крови. Есть 16 спортивных режимов. Кроме того, часы оснащены футбольным режимом, который отслеживает перемещения игрока по футбольному полю.

Производитель предлагает на выбор пять цветовых оттенков ремешков, в том числе и кожаный. Nubia Red Magic Watch будет представлен вместе с игровым смартфоном Red Magic 6.