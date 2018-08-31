Умные часы Nubia α

Компания Nubia всегда на высоте и в этот раз выпустил крутые часы. Nubia α – это умные часы с гибким экраном и множеством функций. Судя по кадрам с видео, они смогут измерять пульс, использоваться для оплаты по NFC, управлять плеером, подсчитывать фитнес-активность, и, что самое главное, – самостоятельно звонить, так как в Nubia α есть SIM-карта. Именно такая реализация сотовой части противоречит законам РФ, что делает практически невозможным использование Nubia α как телефона в нашей стране. С непонятными целями в смартфоне имеется камера. О стоимости часов пока неизвестно.