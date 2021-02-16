Умные часы OnePlus Watch попали в сеть

Ожидается, что в этом году OnePlus дебютирует в мире умных часов с двумя продуктами и в преддверии запуска в сети появлялось множество утечек о них. Теперь еще одна утечка показывает возможный дизайн OnePlus Watch любезно предоставленный Techniknews. OnePlus запатентовал дизайн умных часов в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам (GPTO). Хотя OnePlus еще не подтвердил дизайн, описание патента показывает, что компания OnePlus Technologies подала его сама. Это говорит о том, что дизайн с круглым циферблатом может быть окончательным, как и просочившийся рендер ранее. Что касается самого дизайна, то на одном из эскизов изображен круглый циферблат, на правой стороне устройства есть две кнопки, вероятно, для навигации по пользовательскому интерфейсу.

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