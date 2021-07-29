Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом Snapdragon

Oppo выпускает новое поколение умных часов Oppo Watch 2 в Китае.

Умные часы имеют тот же дизайн, что и оригинальная модель Oppo Watch. Но новая модель имеет улучшенные характеристики. Работают часы под управлением ColorOS. Часы получили производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 4100. Производитель заявляет, что Oppo Watch 2 обеспечивает до 16 дней автономной работы. Гаджет оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, имеет стандартные функции для мониторинга здоровья, содержит многочисленные режимы тренировок и многое другое.

Ожидаемая дата поступления на рынок Китая 6 августа. Устройство предлагает три цветовых решения. Предзаказ на умные часы Oppo Watch 2 уже открыт. Цена составляет около 200 долларов.