Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом Snapdragon

Oppo выпускает новое поколение умных часов Oppo Watch 2 в Китае.

Умные часы имеют тот же дизайн, что и оригинальная модель Oppo Watch. Но новая модель имеет улучшенные характеристики. Работают часы под управлением ColorOS. Часы получили производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 4100. Производитель заявляет, что Oppo Watch 2 обеспечивает до 16 дней автономной работы. Гаджет оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, имеет стандартные функции для мониторинга здоровья, содержит многочисленные режимы тренировок и многое другое.

Ожидаемая дата поступления на рынок Китая 6 августа. Устройство предлагает три цветовых решения. Предзаказ на умные часы Oppo Watch 2 уже открыт. Цена составляет около 200 долларов.

Комментарии и отзывы Oppo Watch 2
Samsung Galaxy Watch4 получат модуль NFC...
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch4, кот...
Huawei Watch 3 получат HarmonyOS: первые...
Крупное мероприятие Huawei состоится всего через день или два, в зависимости от того, на какой стороне ми...
Realme Watch 2 Pro представили с 90 спор...
Сегодня компания Realme провела конференцию по запуску AIoT (интеллектуальных устройство для умного дома)...
OPPO Watch 2 получат мощнейший процессор...
Длительное время операционная система Wear OS для умных часов пользовалась не самой лучшей славой на рынк...
Samsung Galaxy Watch4 слили в сеть...
Ожидается, что Samsung объявит о выпуске новых умных часов Galaxy Watch4 на своем мероприятии Mobile Worl...
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46мм...
Приобретение умных часов - это сложное дело, ведь в продаже большое количество многообразных моделей смар...
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикоме...
В мае под брендом Mibro были анонсированы новые смарт часы Color, которые изначально должны были работать...
Facebook готовит к релизу собственные ум...
Как стало известно информационному изданию The Verge, умные часы от компании Facebook уже находятся в раз...
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Лучшие умные часы. HUAWEI Watch FitЛучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit
Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметрОбзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor