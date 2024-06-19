Умные часы Oppo Watch X выпустили в Европе

Компания Oppo представила в Европе смарт-часы Oppo Watch X, которые ранее были выпущены в Малайзии. Цена новинки в Старом Свете составила 330 евро. Напомним, что часы оснащаются операционной системой Wear OS 4 с RTOS, корпусом из нержавеющей стали, водонепроницаемостью 5 ATM, 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с сапфировым стеклом 2,5D, разрешением 466:466 точек и яркостью до 600 нит, платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, датчиками для измерения ЧСС, уровня насыщения крови кислородом, мониторинга качества сна и уровня стресса, 100 режимами тренировок, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5G/2,4G, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, временем автономной работы до 100 часов в интеллектуальном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения.