Умные часы Oppo Watch X выпустили в Европе

Компания Oppo представила в Европе смарт-часы Oppo Watch X, которые ранее были выпущены в Малайзии. Цена новинки в Старом Свете составила 330 евро. Напомним, что часы оснащаются операционной системой Wear OS 4 с RTOS, корпусом из нержавеющей стали, водонепроницаемостью 5 ATM, 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с сапфировым стеклом 2,5D, разрешением 466:466 точек и яркостью до 600 нит, платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, датчиками для измерения ЧСС, уровня насыщения крови кислородом, мониторинга качества сна и уровня стресса, 100 режимами тренировок, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5G/2,4G, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, временем автономной работы до 100 часов в интеллектуальном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения.

Часы Polar Grit X2 Pro оценили в 750 долларов …
Компания Polar объявила о выпуске умных часов Polar Grit X2 Pro, которые обойдутся в 750 долларов за верс…
Samsung Galaxy Watch 7 получат уникальный процессор…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, активно готовится к запуску своего первого у…
Samsung выпустит часы Galaxy Watch Ultra…
В базе данных одного из корейских регуляторов обнаружились сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch Ul…
Часы Xiaomi Watch 2 оценены в 20 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы Xiaomi Watch 2, которые были представлены в конце …
Представлены часы Huawei Watch 4 Pro Space Exploration…
Компания Huawei представила умные часы Huawei Watch 4 Pro Space Exploration и Huawei Watch GT 4 в новой р…
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9…
С каждым годом компания HUAWEI улучшает и без того удобный и практичный смарт браслет серии Band. При это…
Apple теряет долю на рынке умных часов…
Если верить информации аналитиков, рынок носимых устройств вырос на 8,8% в первом квартале 2024 года по с…
Часы Samsung Galaxy Watch FE получат 40-мм корпус …
Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями об умных часах Galaxy …
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor