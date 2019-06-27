Умные часы Polar Ignite

Polar Ignite оснащены цветным круглым дисплеем с разрешением 204х204 пикселей, прикрытым закаленным стеклом Dragontrail, GPS-трекером и аккумулятором ёмкостью 165 мАч. По заверениям производителя, одного заряда хватает на 17 часов в активном режиме с GPS и до 5 дней работы в режиме часов с непрерывным отслеживанием сердечного ритма. Корпус устройства защищен от воды и выдерживает погружение на глубину до 30 метров.Устройство также поддерживает набор функций умного тренера. Например, Serene помогает выполнять дыхательные упражнения, помогая пользователю расслабиться. Кроме того, Polar Ignite фиксируют ежедневную активность, измеряя частоту сердечных сокращений и количество сожженных калорий, а также отслеживают физические упражнения: бег, плавание и т. д.При разработке новинки компания Polar уделила много внимания отслеживанию сна. Так, функция Nightly Recharge отвечает за измерение интервалов между ударами сердца, чтобы определить эффективность восстановления организма после тренировок. На основе этих данных часы предоставят персональные советы по корректировке ежедневной активности с целью улучшения качества сна.Стоимость новинки составит 299 долларов.