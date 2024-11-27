Умные часы Redmi Watch 5 оценили в 80 долларов

Компания Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 5, которые работают под управлением фирменного программного интерфейса HyperOS 2.0. Новинка также характеризуется корпусом с рамкой из алюминиевого сплава, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 432:514 точек и пиковой яркостью 1500 нит, датчиками для отслеживания показателей здоровья, 150 спортивными режимами, поддержкой GNSS, eSIM и NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 550 мАч, временем автономной работы до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом AOD. Цена часов на китайском рынке составляет 80 и 110 долларов (eSIM).

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