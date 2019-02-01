Умные часы Samsung Galaxy Sport могут появиться уже в феврале

Samsung Galaxy Sport - это новейшие умные часы от Samsung. Новинка на днях получила сертификацию тайваньского NCC. Для справки, это же устройство уже было разрешено FCC в США и NRRA в Южной Корее.

SM-R500 - это номер модели этого устройства, будет иметь поддержку голосового помощника Bixby. Ожидается, что Galaxy Sport будет иметь 4 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС и NFC для мобильных платежей. Согласно отчету, Samsung готовит две другие модели SM-R370 и SM-R375, которые, как полагают, являются вариантами преемника трекеров активности Gear Fit.

Samsung раскроет много подробностей на важном для производителя мероприятии Unpacked, где собирается представить три варианта Galaxy S10, складной телефон Galaxy.