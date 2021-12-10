Умные часы Samsung с выдвижным дисплеем в разработке

96-страничный патентный документ был подан во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (ВОИС) 2 июня 2021 года, а вчера, 9 декабря, был официально опубликован.

Патент демонстрирует умные часы Samsung с выдвижным дисплеем. Экран можно расширить, нажав на заводную головку часов или активируя сенсорный экран. При расширении внешняя рамка часов расширяется, позволяя развернуть дополнительное экранное пространство, свернутое внутри корпуса часов, расширяя экран до 40%. Эта технология даже позволяет пользователям решать, нужно ли развертывать только одну или две части экрана.

Технические характеристики этих умных часов Samsung сейчас неизвестны, как и ожидаемые сроки. Но одно можно сказать наверняка: если Samsung сможет применить эту технологию, как показано в патентах, это будет следующим шагом в эволюции умных часов.