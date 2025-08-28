Умные часы Suunto Race 2 оценили в 500 евро

Компания Suunto объявила о выпуске флагманских умных часов Race 2, которые предназначены для спортсменов и любителей активного образа жизни. Новинка характеризуется 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, корпусом из нержавеющей стали или титана в зависимости от версии, диаметром 49 мм, толщиной 12,5 мм, массой 76 граммов, сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 100 метров (10 ATM), двумя кнопками и вращающейся заводной головкой, двухдиапазонной системой GNSS (L1+L5) с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS, бесплатными офлайн-картами с рельефом, тепловыми маршрутами и функцией Climb Guidance, 32 ГБ флеш-памяти, временем автономной работы до 12–18 дней в обычном режиме или до 55 часов с записью тренировок и мультидиапазонным GPS, 115 спортивными режимами, мониторингом пульса, анализом восстановления и стресса, интеллектуальным тренером Suunto Coach, отслеживанием качества сна и оценкой вариабельности сердечного ритма (HRV). Часы оценены в 500 и 600 евро соответственно.

