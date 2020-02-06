Умные часы TicWris Max 4G за $ 160 с характеристиками iPhone 7

Умные часы TicWris Max 4G, стоимостью $ 160, имеют конфигурацию, идентичную iPhone 7.

Часы оснащены четырехъядерным процессором, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятором 2880 мАч и 8 МП камеру с функцией распознавания лица. Более того, устройство имеет подключение 4G и водонепроницаемость 1P67. TicWris Max 4G работают на Android 7.1.1 и получили 2,86-дюймовый дисплей с разрешением 640x480 пикселей.

При весе 153 г TicWris Max также тяжелее смартфона, который может утомить запястье в течение дня.