Умные часы Xiaomi Watch S2 оценены в $143

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S2, одной из особенностей которой стал датчик температуры кожи. Новинка характеризуется размерами 42 и 46 мм с 1,32- и 1,43-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 466:466 точек, датчиком ЧСС, измерением оксигенацию крови, измерения состава тела, множеством спортивных режимов, мониторингом качества сна и уровня стресса, защита от воды в соответствии со степенью 5 ATM, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, модулем NFC, а также временем автономной работы до 7 и 12 дней соответственно. Цена часов составляет от 143 от 157 долларов в зависимости от версии.

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