Умные часы Zepp Z поставляются с ЭКГ и NFC

Zepp Z - это премиум SmartWatch, которые были объявлены несколько недель назад на мероприятии под названием "LIVE-Streamed". Умные часы - самая дорогая модель бренда, принадлежащего Huami.

Умные часы Zepp Z получат версию с ЭКГ датчиком в будущем после одобрения регулирующих органов. Часы также были анонсированы в Китае, но в отличие от глобального варианта, в котором нет ЭКГ, часы продаваемые в Китае, поставляются с датчиком ЭКГ из коробки.

Zepp Z ЭКГ доступна для покупки на официальном магазине Zepp за 410 долларов США. Ценник выше, чем у версии без ЭКГ, которая продается за 349 долларов. Монитор ЭКГ - не единственное отличие китайской версии от глобальной. Huami также добавила NFC для поддержки платежей. Размеры умных часов между собой также отличаются.
Комментарии и отзывы Zepp Z
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