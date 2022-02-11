Умные часы для авиаторов Garmin D2 Air X10

Компания Garmin выпустила умные часы Garmin D2 Air X10 GPS Aviator. На самом деле эти часы предназначены для пилотов, сохраняя при этом ключевые функции, которые вы найдете в умных часах.

Часы оснащены функцией GPS, которая позволяет использовать их для навигации. Компания заявляет, что пилоты могут использовать часы, чтобы проложить маршрут до ближайшего аэропорта, в случае отказа приборов навигации. Кроме того, вы можете активировать прямой курс до ближайшего аэропорта или путевой точки, развернув базу данных местоположений, предварительно загруженную в часы. На борту также имеется стрелка курса индикатора горизонтальной ситуации (HSI), которая указывает, находится ли самолет слева или справа от желаемой траектории полета. Часы также имеют функцию отслеживания полета, которая активируется, как только самолет взлетает. Он также передает полезные данные, такие как дата, маршрут, общее время и продолжительность полета, в бортовой журнал на flyGarmin. Пилоты также могут передать план полета на часы через приложение Garmin Pilot.

Часы оснащены ярким AMOLED-экраном, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. Стоит отметить, что время автономной работы D2 Air X10 немного меньше, чем у Venu 2. Часы имеют срок службы батареи семь дней в полном режиме или 20 часов в режиме GPS. Для сравнения, Venu 2 может работать до 11 дней в полном режиме или до восьми часов в режиме GPS. Garmin D2 Air X10 выпускается в черном цвете и цвете слоновой кости по цене 549,99 долларов.
Комментарии и отзывы Garmin D2 Air X10
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