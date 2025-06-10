Умные часы itel Alpha 3 оценили в 17 долларов

Китайский производитель itel выпустил в Индии умные часы itel Alpha 3, которые получили 1,5-дюймовый круглый экран с яркостью до 500 нит и 150 циферблатами. Новинка также может похвастаться корпусом с защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67, поддержкой 100 спортивных режимов, круглосуточным отслеживанием показателей здоровья (частота сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом, качество сна и уровень стресса), батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 7 суток и адаптером беспроводной связи Bluetooth, а также черной, синей и розово-золотой расцветками корпуса. Часы оценили на индийском рынке в эквивалент 17 долларов.