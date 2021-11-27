Умные часы медицинского класса BP Doctor MED

BP Doctor MED позиционируется как первые в мире умные часы для мониторинга артериального давления медицинского класса, способные снимать точные показания, а также отслеживать активность и сон. Другие функции медицинских умных часов включают в себя сопутствующее приложение для сопоставления и просмотра данных, вибросигналы и напоминания, push-уведомления и оповещения о вызовах, а также 7-дневное время автономной работы.

Они оснащены запатентованной двойной надувной воздушной манжетой, которая отслеживает колебания артериального давления 24/7 с помощью традиционного осциллометрического измерения АД. Наряду с мониторингом АД, BP Doctor MED также отслеживает вашу повседневную деятельность и сеансы сна и предоставляет исчерпывающие данные о состоянии здоровья. Всю информацию о вашем здоровье можно синхронизировать в приложении и удаленно делиться с членами вашей семьи для управления здоровьем или создавать отчет, который можно мгновенно передать вашему врачу. Двойная надувная манжета, обеспечивает точность медицинского уровня вместе со всеми основными функциями умных часов.