Умные часы медицинского класса BP Doctor MED

Они оснащены запатентованной двойной надувной воздушной манжетой, которая отслеживает колебания артериального давления 24/7 с помощью традиционного осциллометрического измерения АД. Наряду с мониторингом АД, BP Doctor MED также отслеживает вашу повседневную деятельность и сеансы сна и предоставляет исчерпывающие данные о состоянии здоровья. Всю информацию о вашем здоровье можно синхронизировать в приложении и удаленно делиться с членами вашей семьи для управления здоровьем или создавать отчет, который можно мгновенно передать вашему врачу. Двойная надувная манжета, обеспечивает точность медицинского уровня вместе со всеми основными функциями умных часов.