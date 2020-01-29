Умные часы от Oppo оснастят датчиком ЭКГ

Грядущие умные часы Oppo могут получить датчик ЭКГ. Датчик ElectroCardioGram (ECG) обнаруживает электрические сигналы от вашего сердца. При этом он может считывать частоту сердечных сокращений (ударов в минуту) и ритм (регулярность), он даже может обнаружить признаки мерцательной аритмии. Оптические датчики сердечного ритма, которые распространены на умных часах и диапазонах, только измеряют сердечный ритм и иногда SpO2.

Новинка должна получить прямоугольный дисплей, что это позволяет разместить больше информации на экране. Часы Oppo представят в первом квартале этого года.