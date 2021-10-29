Умные часы от компании Meta

Сегодня в интернете появилась фотография будущих умных часов от компании Meta.

Изображение было найдено в приложении для Ray-Ban Stories, умных очков с камерой, которые Meta, создал совместно с Ray-Ban, поэтому между часами и очками будет какая-то связь. Дисплей часов имеет закругленные углы и выемку для фронтальной камеры. Видеозвонки - еще одно возможное применение часов, хотя долго держать руку на весу будет не очень идеальным вариантом для удобства использования. Предыдущие отчеты о часах утверждали, что основное внимание будет уделяться здоровью и обмену сообщениями. Инсайдер рассказал, что в разработке находятся три поколения часов, первое из которых вероятно, выйдет в начале следующего года.
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