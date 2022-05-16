Умные часы realme TechLife Watch SZ100 дебютируют в Индии

Компания realme подтвердила запуск нового устройства - новых часов TechLife Watch SZ100. Китайский бренд смартфонов объявил об этом на своей странице. Часы TechLife Watch SZ100 представлены в двух цветовых вариантах Magic Grey и Lake Blue. Устройство получит прямоугольный циферблат и боковую кнопку для навигации. Ожидается, что новинка оснащена 1,69-дюймовым цветным HD-дисплеем. Носимое устройство будет отслеживать температуру кожи и тела, а также частоту сердечных сокращений, также будут доступны спортивные режимы и стандартные функции умных часов. realme TechLife Watch SZ100 могут работать до 12 дней без подзарядки.

Запуск realme TechLife Watch SZ100 запланирован на 18 мая. Цену устройства производитель не сообщает.