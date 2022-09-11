Умные часы realme Watch 3 Pro обеспечивают до 10 дней автономной работы

realme объявила о выпуске новых умных часов realme Watch 3 Pro.

Носимое устройство realme Watch 3 Pro получило 1,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 448 x 368 пикселей и поддержкой режима Always-on display. С помощью часов можно совершать звонки через смартфон, подключенный по Bluetooth. realme Watch 3 Pro оснащены микрофоном и динамиками, также имеется GPS-приемник, датчики сердечного ритма и SpO2, системы мониторинга сна, стресса и менструального цикла. Устройство предлагает более 110 спортивных режимов. Watch 3 Pro защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Максимальная автономность часов достигает 10 часов, емкость аккумулятора составляет 325 мАч.

Продажи realme Watch 3 Pro стартуют 12 сентября. Рекомендованная стоимость составляет 55 долларов.