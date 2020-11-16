Умные часы серии Amazfit Bip U предлагают более 60 режимов тренировок

Amazfit добавила в свой ассортимент два новых устройства, умные часы Amazfit Bip U и Amazfit Bip U Pro. Новые часы очень легкие, стильные и обладают современными технологиями отслеживания состояния физического здоровья. Часы поступят в продажу в черном, розовом и зеленом цветах.

Умные часы оснащены 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 320 на 302 пикселей. Защитное стекло 2,5D Corning Gorilla 3 с олеофобным покрытием защитит дисплей ударов и царапин. Устройство имеет в распоряжении около 50 циферблатов. Емкость аккумулятора составляет 230 мАч.

Смарт-часы предоставляют пользователю более 60 режимов тренировок. Обе модели серии можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Информацию о состоянии физического здоровья предоставляют функции SomnusCare, BioTracker 2 PPG и OxygenBeats. Также есть функция отслеживания женского здоровья. Модуль PAI информирует о частоте сердечных сокращений.

Умные часы серии Amazfit Bip U станут доступны в России в ноябре 2020 года по рекомендованной цене 4 490 рублей.
Комментарии и отзывы Amazfit Bip U и Amazfit Bip U Pro
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