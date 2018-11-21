«Умные» часы созданные для военных

Последними смарт-часами Garmin является Garmin Instinct. Как сообщили в компании, кроме базовых и фирменных функций, умные часы наделены характеристиками для использования в самых жестких и экстремальных условиях. Они оснащены встроенными датчиками глобальных навигационных спутниковых систем, функцией TracBack, пульсометром Elevate и предзагруженными приложениями и профилями занятий.

Фактически Garmin Instinct, выпущены для военных стандартов (MIL-STD-810G), часы выдерживают температуры от -20 o C до 60 o C, падения с 1,2 м и погружение до 100 м. Они устойчивы к коррозии, поэтому вы можете спокойно плавать не снимая устройства.

Время работы Instinct составляет до 14 дней в режиме smartwatch, до 14 часов в режиме GPS и до 35 часов в режиме энергосбережения UltraTrac. «Умные» часы совместимы с экшн-камерой VIRB 360 и другими дополнительными аксессуарами. Корпус Garmin Instinct выполнен из фиброармированного полимера, а дисплей — из стекла с защитным покрытием. Модель представлена в трех цветах — ярко-красном, светло-сером и графитовом — со сменными ремешками. Цена 24 300 рублей.