Умные часы вновь популярны

Компания International Data Corporation, которая занимается сбором и анализом данных о продажах электроники на мировом рынке, сообщила, что спрос на носимые устройства вырос в 2018 году на 25% и продолжает расти. То есть, пользователи вновь интересуются умными часами, браслетами для спорта и прочими подобными гаджетами. Нужно сказать, что некоторое время этот рынок стоят на месте. В 2017 году вышло много интересных устройств, но почти все они остались в истории, так как пользователи не спешили покупать себе новые чач или браслеты для пробежек. Теперь ситуация изменилась, а значит совсем скоро на рынке появится масса новых устройств умного типа. Нужно лишь подождать парочку крупных анонсов и можно будет смотреть на яркие новинки.