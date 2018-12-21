Умные детские часы Honor K2 Kids Smartwatch с влагозащитой

Умные часы Honor K2 Kids Smartwatch специально разработаны для детей. Они имеют все те же функции, что и большинство носимых устройств, но специально адаптированы для более молодой аудитории.

Honor K2 оснащены 1,3-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 240 и 240 пикселей. Продукт также обладает внутренней памятью от 16 ГБ, 4 МБ оперативной памяти и поддержкой нано-SIM-карты. Емкость аккумулятора составляет 660 мА•ч, его хватает на 7 дней использования, а зарядка осуществляется за два часа. Часы соответствуют степени влагозащиты IP67, у них есть кнопка экстренного вызова, поддержка голосового управления, будильник, возможность просмотра SMS и так далее. Новинка синхронизируется со смартфонами под управлением Android 4.4 KitKat, iOS 9.0 и более поздних версиях. Детские часы укомплектованы силиконовым ремешком диаметром от 110 до 180 мм и представлены в голубом и розовом цвете. Их можно предварительно заказать в Китае уже сегодня.