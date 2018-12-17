Умные настенные часы Amazon Echo Wall Clock за 30 $

Думаете на счет новогодних подарков? Как насчет настенных часов Echo. Часы будут показывать время суток, а цифровой 60-ЖК-дисплей покажет вам один или несколько таймеров, которые вы установили через сопряженный интеллектуальный динамик Echo. Например, если вы скажете Alexa, чтобы установить таймер на 20 минут, вы сможете наблюдать за ходом таймера при помощи светодиодов, которые подсвечивают заданное количество минут.

Настроить часы так же просто, как сказать «Алекса, настроить мои настенные часы с эхо». Часы будут работать с любым интеллектуальным динамиком Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Spot или Echo Input.

Настенные часы Echo имеют диаметр 25 см и белый ободок. Он поставляется с четырьмя батареями AA и со всем необходимым оборудование для установки. Amazon Echo Wall Clock поступят в продажу 24 декабря по ориентировочной цене 30 долларов.