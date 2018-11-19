Умный дисплей WK9 от LG за 200 долларов

Еще в прошлом году на выставке CES появились смарт-дисплеи Google Assistant, и LG стала одним из первых партнеров Google.

WK9 - довольно похожее устройство с Lenovo и JBL. Он оснащен 8-дюймовым сенсорным экраном, который позволяет вам взаимодействовать с замечательным интерфейсом Smart Display. Устройство имеет встроенную камеру для видеозвонков Duo, встроенную Chromecast и многое другое.

LG сотрудничала с Meridian Audio и оснастила гаджет стереодинамиками мощностью 20 Вт, которые обещают предложить «кристально чистый звук». Это делает WK9 довольно громоздким, примерно 1,51 килограмма, с шириной 14,5 дюйма, высотой 9,6 дюйма и глубиной 5,7 дюйма. WK9 имеет розничную цену в 300 долларов США, но, как часть специальной акции, LG позволит ранним пользователям забрать ее за 200 долларов.