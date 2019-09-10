Умный телевизор Redmi TV появился в продаже

Бренд Redmi дал старт китайским продажам умного телевизора Redmi TV, который был представлен пару недель назад. Пока речь идет о так называемой молниеносной распродаже, но китайский производитель стремится отгрузить в магазины как можно больше телевизоров, чтобы удовлетворить огромный спрос. Напомним, что телевизор оснащается 70-дюймовой панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR, четырехъядерным процессором Amlogic с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-450 MP3 с тактовой частотой до 750 МГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Цена новинки составляет 530 долларов.