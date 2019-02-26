Уникальная аудиосистема Deeptime Ionic Sound System выполненная из песка

Чешская дизайнерская студия Deeptime представила первый в мире аудио-набор Ionic Sound System, выполненный из песка. Сабвуфер и динамики помещены в корпуса, которые созданы методом трехмерной печати из смеси кварцевого песка и отвердителя. Они выполнены в морской стилистике, отличаются высокой прочностью и отличными акустическими свойствами.

Динамики Spirula выпущенные ограниченной серией из 1618 пар, отчетливо напоминают завитые раковины головоногих моллюсков. В цельную конструкцию без швов встроен 3-дюймовый динамик с конусами из бамбукового волокна, структурированную сантопреновую окантовку и мощный двигатель с подвеской. Это позволяет драйверу обеспечивать отклик от 75 Гц до 20 кГц с очень низким уровнем искажений. Вес одной колонки 2,4 кг, а размеры 208×117×222 мм.

Сабвуфер Thunderstone был разработан дизайнерами вдохновленными образами морских ежей. Он использует трехстороннюю симметрию для включения трех портов для басов и более длинных резонансных трубок. Внутри специальный набор плат, который включает в себя импульсный источник питания, плату управления с набором микросхем Bluetooth поддержкой aptX для передачи плейлистов со смартфона или планшета и мощный встроенный усилитель класса D со сверхнизким уровнем шума. Он также оснащен светодиодной подсветкой, которая создает эффект разгорающегося изнутри пламени по мере увеличения громкости звука. Стоимость комплекта составляет 3141 евро, но есть возможность приобрести и пару динамиков Spirula отдельно, за 899 евро.