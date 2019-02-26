Уникальная аудиосистема Deeptime Ionic Sound System выполненная из песка

2019-02-26, Автор - Anna; Продукт - Deeptime Ionic Sound System; [49]
Чешская дизайнерская студия Deeptime представила первый в мире аудио-набор Ionic Sound System, выполненный из песка. Сабвуфер и динамики помещены в корпуса, которые созданы методом трехмерной печати из смеси кварцевого песка и отвердителя. Они выполнены в морской стилистике, отличаются высокой прочностью и отличными акустическими свойствами.

Динамики Spirula выпущенные ограниченной серией из 1618 пар, отчетливо напоминают завитые раковины головоногих моллюсков. В цельную конструкцию без швов встроен 3-дюймовый динамик с конусами из бамбукового волокна, структурированную сантопреновую окантовку и мощный двигатель с подвеской. Это позволяет драйверу обеспечивать отклик от 75 Гц до 20 кГц с очень низким уровнем искажений. Вес одной колонки 2,4 кг, а размеры 208×117×222 мм.

Сабвуфер Thunderstone был разработан дизайнерами вдохновленными образами морских ежей. Он использует трехстороннюю симметрию для включения трех портов для басов и более длинных резонансных трубок. Внутри специальный набор плат, который включает в себя импульсный источник питания, плату управления с набором микросхем Bluetooth поддержкой aptX для передачи плейлистов со смартфона или планшета и мощный встроенный усилитель класса D со сверхнизким уровнем шума. Он также оснащен светодиодной подсветкой, которая создает эффект разгорающегося изнутри пламени по мере увеличения громкости звука. Стоимость комплекта составляет 3141 евро, но есть возможность приобрести и пару динамиков Spirula отдельно, за 899 евро.

Комментарии:
Представлен компактный, но мощный смартф...
Представлен компактный, но мощный смартфКомпания ZTE представила свой последний смартфон Blade V10, с улучшенной 32-мегапиксельной фронтальной ка...
Предварительный обзор Huawei Mate X. Гиб...
Предварительный обзор Huawei Mate X. ГибБуквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который ...
Обзор Double. Очень необычная игра...
Обзор Double. Очень необычная играОт некоторых инди-игр получаешь гораздо больше эмоций, чем от большинства современных ААА-продуктов от кр...
65-долларовый смартфон Oukitel C12 появи...
65-долларовый смартфон Oukitel C12 появиКомпания Oukitel выпустила в продажу смартфон Oukitel C12, который является одной из самых бюджетных нови...
Подборка лучших умных чайников...
Подборка лучших умных чайниковУмный чайник - это высокотехнологичная революция в кухонной технике. Сейчас все больше популярных брендов...
Moto Mod 5G для Moto Z3...
Moto Mod 5G для Moto Z3На MWC 2019 был представлен довольно интересный Mod Moto 5G для флагмана компании Moto Z3. ...
Ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X390...
Ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X390Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga, который ориентирован на профессионало...
Тизер смартфона Asus Zenfone 6 ...
Тизер смартфона Asus Zenfone 6 Сегодня компания Asus решила...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)
Обзор Defender Renegade GK-640DL. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Renegade GK-640DL. Игровая клавиатура с подсветкой
Обзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейкаОбзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейка
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y9 (2019) 4/64GB. Яркий смартфон с двойными камерами и крупным дисплеемОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y9 (2019) 4/64GB. Яркий смартфон с двойными камерами и крупным дисплеем
Обзор HARPER PS-030. Многофункциональная Bluetooth колонка Обзор HARPER PS-030. Многофункциональная Bluetooth колонка
Предварительный обзор Huawei Mate X. Гиб...
Предварительный обзор Huawei Mate X. ГибБуквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который ...
Обзор Double. Очень необычная игра...
Обзор Double. Очень необычная играОт некоторых инди-игр получаешь гораздо больше эмоций, чем от большинства современных ААА-продуктов от кр...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFБуквально недавно мы написали новость о том, что компания NVIDIA представила свои новые видеокарты GTX 16...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфи...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. СпецифиЕсть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит сп...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Совсем недавно компания Samsung официально представила свои новые флагманы, которые поразили аудиторию св...
JBL представила в России линейку наушник...
JBL представила в России линейку наушник21 февраля в Москве прошла презентация компании JBL, на которой была представлена новая линейка наушников...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Fol...
Предварительный обзор Samsung Galaxy FolДлительное время мы рассуждали о том, возможно ли выпустить в продажу полноценный смартфон с гибким диспл...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZ...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZВ последнее время компактные камеры пользуются какой-то невероятной популярностью. Видимо, мода на громад...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный ...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный Авторы Dirt Rally 2.0 решили предоставить фанатам хардкорных автомобильных симуляторов действительно крут...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказ...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджеро...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджероМне всегда нравились подобные экономические стратегии, в которых очень много переменных и нужно постепенн...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor