Уникальная клавиатура Spire Ergo

Компания Spire презентовала новую клавиатуру Ergo, выполненную в компактном исполнении. Это первая игровая эргономичная механическая клавиатура без блока цифровых клавиш. В ней используются переключатели Cherry MX.

Главная особенность новинки — оригинальное исполнение основного поля клавиш. Оно разделено на две расположенные под углом друг к другу части — для левой и правой руки. В промежутке между блоками размещены часто используемые кнопки, такие как Enter, Ctrl и Shift. Предусмотрены две клавиши пробела, что позволяет вводить символ большим пальцем на обеих руках.

Подключение новинки осуществляется привычным разъемом USB с кабелем 1,8 метра, также предусмотрена многоцветная RGB-подсветка. Цена — 80 долларов.