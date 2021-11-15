Уникальные часы Eone Switch с тактильным циферблатом и стрелками

Часы Eone Switch оснащены уникальным тактильным циферблатом, который включает в себя специально разработанные магнитные часы, позволяющие вам менять циферблат, используя несколько различных стилей в соответствии с вашими личными предпочтениями. Эти уникальные часы, разработанные для преодоления разрыва между доступностью и стилем, могут использоваться зрячими или слепыми пользователями, они оснащены тактильным кольцом, минутной и часовой стрелками.

Часы Eone оснащены швейцарским кварцевым механизмом Ronda и великолепно изготовлены из тщательно отобранных высококачественных материалов. Один шарикоподшипник скользит по углубленной дорожке на внешнем крае циферблата, указывая часы, а другой - по дорожке на верхней части циферблата, указывая минуты.

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