Универсальный стилус Chuwi HiPen H6

Китайский производитель представил HiPen H6 Stylus, он совместим не только с UBook Pro, но и с планшетами и ноутбуками Microsoft Surface. Для тех кто использует графические программы HiPen H6 позволит рисовать линии, используя уровень нажатия 4096 точек и достичь различной толщины.

Делать заметки или редактировать документ стало удобнее благодаря отказу от программного обеспечения для планшета, а также способности HiPen разумно воспринимать вашу ладонь.

Мультисенсорные дисплеи теперь могут распознать написание стилуса. Устройство имеет литий-ионную батарею которая обеспечивает до 90 дней непрерывного использования.

В Chuwi HiPen H6 используется MPP, обозначающий Microsoft Pen Protocol, который используется на устройствах Microsoft Surface,. Большая разница между стилусом Chuwi и Microsoft состоит в том, что он стоит намного дешевле.