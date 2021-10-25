Усовершенствованный Philips 8000 Aqua Plus: уборка на новом уровне

Прокачай свою уборку с беспроводным пылесосом Philips 8000 Aqua Plus
  • Улучшенная насадка Aqua, c которой влажная уборка происходит всегда по уже очищенному от пыли полу
  • Антибактериальная микрофибра, предотвращающая рост бактерий
  • Насадка с системой всасывания 360° и встроенной LED-подсветкой
  • Самое продолжительное время работы в режиме Турбо – до 28 минут

Работать на скорость или на результат? Уборка дома – совсем не тот процесс, в котором легко пойти на компромиссы. Всем нам хочется чистоты и уюта, при этом каждый мечтает, чтобы на наведение порядка не уходило много времени. С беспроводным пылесосом Philips 8000 Aqua Plus делать выбор между качеством и скоростью больше не придется. Новая модель выполняет сухую и влажную уборку эффективно и быстро.

Усовершенствованная насадка Aqua для влажной уборки

Насадка для влажной уборки позволяет удалить до 99% бактерий, а также быстро, качественно и без лишних усилий справиться с пылью, липкими пятнами и другими видами грязи. Она сделана из микрофибры с антибактериальным эффектом. Благодаря составу ткани насадка не только удаляет, но и предотвращает размножение бактерий после каждой уборки. Ее легко снять, чтобы постирать в стиральной машине или вручную. Для большей эффективности можно добавить в воду дезинфицирующее моющее средство и контролировать количество поступающей воды. Насадка оснащена двумя всасывающими каналами – один находится спереди, другой – сзади. Теперь при движении в любом направлении пылесос сначала собирает пыль, а потом протирает пол.

Эффективная работа в любом направлении и формате

Потребности в уборке могут сильно отличаться даже в рамках одной квартиры. Комплектация новой модели учитывает все варианты. У беспроводного пылесоса Philips 8000 Aqua Plus есть насадка для сухой уборки с технологией всасывания 360 °, она удаляет до 99,7% пыли и грязи каждым движением. А встроенная LED-подсветка помогает не пропустить даже самый незаметный мусор: шерсть животных на ковре или светлых покрытиях, а также загрязнения под низкой мебелью, для обнаружения которых требуется дополнительный свет. Владельцы домашних питомцев также оценят мини-насадку «Турбо» для удаления шерсти, а длинная щелевая насадка и встроенная в трубку мягкая щетка помогут убрать в труднодоступных местах. Помимо этого, Philips 8000 Aqua Plus трансформируется в ручной пылесос – бесспорное преимущество, когда нужно почистить мебель или, например, салон автомобиля.

Уборка на максимальной мощности

Пылесос оснащен технологией PowerCyclone 10 и двигателем PowerBlade, которые отвечают за силу и скорость всасывания. А новое поколение встроенных литий-ионных аккумуляторов обеспечивает до 80 минут высокоэффективной работы устройства без подзарядки. У Philips 8000 Aqua Plus также самое продолжительное время работы в режиме Турбо – 28 минут.

Размер имеет значение

Пылесос Philips 8000 Aqua Plus идеально впишется в любое пространство и интерьер благодаря своему лаконичному дизайну и компактности. Под его хранение необходимо минимальное место – такое найдется не только в большом семейном доме, но и в холостяцкой квартире. Кроме того, устройство можно повесить на стену, необходимый для этого крепеж идет в комплекте.

Новый вертикальный пылесос уже в продаже. Рекомендованная розничная цена модели XC8347 – 59 990 руб.

Комментарии и отзывы Philips 8000 Aqua Plus
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