Устаревший дизайн и новый процессор - Apple представила Watch Series 9

Вчера на мероприятии Wonderlust компания Apple представила новые умные часы Apple Watch Series 9, которые получили множество важных апгрейдов. Одно из самых больших изменений — новая система на кристалле S9 SiP (System in Package). Данный процессор имеет 5,6 миллиардов транзисторов, графический процессор на 30% быстрее, чем в предыдущем поколении чипа, а также четырёхъядерный нейронный движок. Это позволяет улучшить обработку запросов Siri на устройстве, плюс часы также оснащены сверхширокополосным чипом второго поколения, который помогает точно определять местоположение с помощью iPhone. Ещё одно усовершенствование — более яркий дисплей. Apple утверждает, что яркость дисплея может достигать 2 000 нит, что вдвое больше, чем в Series 8.

Series 9 также предлагает функцию двойного касания, которая позволяет нажимать указательным и большим пальцами на дисплей, например, для ответа на телефонный звонок. Правда, функция двойного касания появится в обновлении программного обеспечения лишь в октябре. Стоит отметить, что Apple Watch Series 9 будут доступны в алюминиевом корпусе в розовом, звёздном, серебристом, полуночном и красном цветах, а версии из нержавеющей стали — в золотом, серебристом и графитовом. Предварительный заказ на Apple Watch Series 9 можно оформить уже во вторник, а в продажу они поступят 22 сентября по цене от 399 долларов. В плане дизайна корпуса ожидаемо ничего не изменилось, так что устройство визуально осталось прежним.